81 ilde eş zamanlı dev operasyon

81 ilde eş zamanlı dev operasyon
8.6.2017 - 20:19

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde hırsızlık suçundan aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini, 479 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla sabah saatlerinden başlayarak 81 il ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 2 bin 200 ekip, 8 bin 400 personel görev alarak 2 bin 137 ikamette arama yapıldı. Operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve 1084 gram esrar ele geçirildi.
Hırsızlık suçlarından haklarında arama kararı bulunan 479 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk işlemleri başlandı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret