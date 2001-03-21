9 PKK'lı terörist öldürüldü

24.3.2017 - 15:03

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ve topçu atışları sonucu 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 24 Mart 2017 tarihinde 10.46-11.32 saatleri arasında, Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir silah mevzi ve iki adet korugan imha edildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin harekat sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.

Zap bölgesine topçu atışları

Ayrıca 22 Mart 2017 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi Gerkitepe ÜB.’ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 askerin şehit oldukları hatırlatılarak, "Ateş açılan bölge topçu ateşleriyle dövülmüş; bunun sonucunda da 6 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret