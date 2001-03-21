9 PKK'lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ve topçu atışları sonucu 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 24 Mart 2017 tarihinde 10.46-11.32 saatleri arasında, Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir silah mevzi ve iki adet korugan imha edildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin harekat sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.

Zap bölgesine topçu atışları

Ayrıca 22 Mart 2017 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi Gerkitepe ÜB.’ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 askerin şehit oldukları hatırlatılarak, "Ateş açılan bölge topçu ateşleriyle dövülmüş; bunun sonucunda da 6 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.