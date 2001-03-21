ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan Adil Öksüz açıklaması

Başsavcılık kaynakları, yargı muhabirlerinin, bugün bir gazetede yayınlanan "darbe girişimi gecesi Öksüz'ün, ABD konsolosluğu santral numarasından arandığına" ilişkin habere yönelik soruları üzerine, "21 Temmuz 2016 tarihinde, saat 10.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan Adil Öksüz'ün cep telefonunun arandığına dair kayıt var." bilgisini paylaştı.
Öte yandan, Öksüz'ün de şüphelileri arasında yer aldığı, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik iddianamenin son kontrollerinin yapıldığı, muhtemelen yarın mahkemeye gönderileceği belirtildi.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI
ABD Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: