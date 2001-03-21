ABD şimdi de PJAK'a silah veriyor

Terör örgütü PKK’ya silah veren ABD, örgütün İran’daki kolu PJAK’ı harekete geçirdi. YPG' ye silah taşıyan ABD'nin şimdi de PJAK'a silah vereceği öğrenildi.

ABD’nin destek vermediği için bir süredir sessizliğe bürünen terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK, Washington yönetiminin yeniden gözdesi oluyor. İran’a yönelik eylemler için 2003’te ABD tarafından PKK’ya kurdurulan PJAK, İran’ın Kandil’e yönelik operasyonu sonrası ABD’den istediği desteği alamadı. Bunun üzerine Tahran yönetimi ile 13 ay süren görüşmenin ardından PJAK sessizliğe büründü. Ancak ABD’de Donald Trump başkan seçildikten sonra sosyal medya üzerinden Tahran yönetimini hedef alarak yeni dönemde yaşanacakların ipuçlarını verdi.

PKK’YA 6 GARANTİ

Washington yönetimi, PKK’yı İran ile ABD arasında tercih yapmaya zorladı. Suriye’de güven ortamının zedelenebileceği, silahların geçişleri konusunda sıkıntılar yaşanabileceği yönünde PKK’ya mesajlar verildi. Bunun ardından PKK’nın 7 üst yöneticisi nisan ayında ABD’li bir heyetle Sincar’da görüştü. Örgüt, kendilerine yönelik Türkiye’nin dışında İran’ın da harekete geçebileceğine dikkat çekerek koruma kalkanı istedi. ABD yetkililer de İran veya Suriye’den rejim güçlerinin saldırılarına havadan müdahale edileceği garantisi verildi. İran’ın Kandil’e yönelik muhtemel bir operasyonu hâlinde ABD, Bağdat yönetimine baskı uygulayıp asker geçişini engelleme ve lojistik destek sözü verdi. 6 temel başlıkta garanti alan örgüt, 12 Nisan’da Kandil’de konuyu kendi içinde tartıştı. PJAK’ı harekete geçirme kararı alan örgüt, 21 İran asıllı PKK’lıyı görevlendirdi. İlk eylem iki gün önce gerçekleştirilen PJAK, İran’ın Hakkâri sınırında yaşanan çatışmada 2 üst düzey rütbeli İran askerini öldürdü, 7’sini yaraladı.

KASIM SÜLEYMANİ DEVREDE

DEAŞ’a yönelik başlatılan operasyonlar sonrasında PKK, Sincar’da 12 adet kamp kurmuştu. Büyük Musul operasyonu sürecinde Telafer’e yönelik operasyon başlatılması gündeme geldiğinde Şii güçler Haşdi Şabi’yi PKK’nın mihmandarlığında kentin etrafında yerleştirilmişti. Sincar üzerinden Suriye’ye uzanan bir lojistik hat kurmak için PKK ile anlaşan İran, PKK’nın yeniden ABD ile iş tutması üzerine bölgedeki Haşdi Şabi’yi kalıcı hâle getirmek için İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi görevlendirdi. Ancak Süleymani iki defa görüştüğü PKK’yı ikna edemedi ve ABD, İran’a karşı yeniden PJAK kartını devreye soktu