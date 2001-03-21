Acı haber evine ulaştı

20.3.2017 - 00:59

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim’in Osmaniye’deki evine acı haber ulaştı.

Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezimin acı haberi baba evine ulaştı

Osmaniye merkez Kurtuluş Mahallesinde ikamet eden şehit Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim’in ailesine acı haberi Osmaniye Jandarma Albay Metin Düz ve Sağlık Görevlileri verdi. Oğullarının şehit haberini alan baba Mehmet ve anne Hatice Ezim gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin fenalaşan annesine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şehidin, 5 kardeşin en küçüğü ve bekar olduğu öğrenildi. Ezim’in baba evinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kuruldu. Haberi alan komşular, şehidin baba evine geldi.
Şehidin yakınları taziyeleri kabul ederken eve Türk Bayrağı asıldı.

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