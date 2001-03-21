Adana'da belediyede 3 kişi rehin alındı

Adana'nın merkez Sarıçam İlçe Belediyesi'nde silahlı bir kişi, 3 vatandaşı rehin aldı. Ardından şüpheli ikna edilerek bir süre sonra gözaltına alındı.

Belediyenin hisse sahibi olduğu bir arsa satışından kaynaklı meydana geldiği değerlendirilen olayın duyulmasıyla çok sayıda polis, belediye hizmet binasına geldi. Çelik yelekleriyle önlem alan polisler, binayı da boşalttı. Belediye binasının ön ve arka kısmında bulunan otoparklardaki araçlar da dışarıya çıkartıldı. Şüpheli ardından ekna edilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıçam Belediyesinde 1 müdür ile 2 görevli kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından belediye binasının 1. katında silahla rehin alındı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken belediyi binası çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Olay yerine özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Fatih Keçe