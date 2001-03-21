Adana'da evde katliam : 5 ölü

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çokak Mahallesi'nde Hüseyin Doğan'a ait eve gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda Hüseyin, Hakkı ve Mehmet Doğan Ayşe Ayrancı ile Fatma Yavuz yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çokak Mahallesi'nde Hüseyin Doğan'a ait eve gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

BİR KİŞİ KURTULDU

Olayda Hüseyin Doğan'ın (43) yanı sıra 8 yaşındaki oğlu Hakkı ve kardeşi Mehmet Doğan (38) ile Doğan kardeşlerin dini nikahlı eşleri Ayşe Ayrancı ve Fatma Yavuz hayatını kaybetti.

Saldırıdan kurtulan bir kişinin mahalle sakinlerine durumu bildirmesi üzerine jandarmaya haber verildi.

KARDEŞLER BİR ARADAYDI

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. Evin mahallenin yaklaşık 600 metre dışında olduğu, iki kardeşin birbirine yakın evlerde yaşadığı ve saldırı sırasında bir arada oldukları öğrenildi.

ADANA/AA