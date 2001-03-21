Adana'da müdürü rehin alan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da arazilerinin belediye tarafından kamulaştırıldığını ileri sürerek Sarıçam Belediyesi Emlak İstimlak Müdürünü rehin alan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün arazilerinin kamulaştırıldığını ileri süren ve parada anlaşamayıp buna itiraz eden Murat Ş. (37), Mehmet S. (36) ve harita mühendisi Hasan Ç. (40) Sarıçam Belediyesine geldi. İki şahıs belediye binasının birinci katındaki Emlak İstimlak Müdürü Üzeyir Çulha'nın başına tabanca dayayarak rehin aldı. Belediye görevlileri hemen polisi aradı. Olay yerine polis merkezi, özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekipleri sevk edildi. Ayrıca olay yerine Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da geldi. Ak'ın yönettiği ikna çabasıyla kısa sürede zanlılar ikna olarak tabancalarını bırakıp rehineyi polise verdi. Zanlılar polis tarafında gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezine götürüldü. Sorgulanan zanlılar belediyenin kamulaştırma yapıp kendilerine de para vermediğini bu nedenle olayın gerçekleştiğini söyledi.

Murat Ş., Mehmet S. ve Hasan Ç. (40) ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada zanlılardan biri "Belediye başkanı bize yanlış yaptı" diye bağırdı. Zanlılar adli tıp birimindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya