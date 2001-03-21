Adana'da müdürü rehin alan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da müdürü rehin alan 3 kişi adliyeye sevk edildi
13.6.2017 - 17:38

Adana'da arazilerinin belediye tarafından kamulaştırıldığını ileri sürerek Sarıçam Belediyesi Emlak İstimlak Müdürünü rehin alan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün arazilerinin kamulaştırıldığını ileri süren ve parada anlaşamayıp buna itiraz eden Murat Ş. (37), Mehmet S. (36) ve harita mühendisi Hasan Ç. (40) Sarıçam Belediyesine geldi. İki şahıs belediye binasının birinci katındaki Emlak İstimlak Müdürü Üzeyir Çulha'nın başına tabanca dayayarak rehin aldı. Belediye görevlileri hemen polisi aradı. Olay yerine polis merkezi, özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekipleri sevk edildi. Ayrıca olay yerine Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da geldi. Ak'ın yönettiği ikna çabasıyla kısa sürede zanlılar ikna olarak tabancalarını bırakıp rehineyi polise verdi. Zanlılar polis tarafında gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezine götürüldü. Sorgulanan zanlılar belediyenin kamulaştırma yapıp kendilerine de para vermediğini bu nedenle olayın gerçekleştiğini söyledi.

Murat Ş., Mehmet S. ve Hasan Ç. (40) ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada zanlılardan biri "Belediye başkanı bize yanlış yaptı" diye bağırdı. Zanlılar adli tıp birimindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret