Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı
11.6.2017 - 01:39

Adana'da iki grup arasında çıkan, tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Adana Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı.

10 kişi saçma ve kurşunlarla yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret