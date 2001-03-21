Adana’da taziye evi tuvaletinde ölü bulundu

Adana’da 15 gündür kayıp olan bir kişi, taziye evinin tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.30 sıraların merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 792 Sokakta bulunan halka açık taziye evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taziye evinde cenazeye gelen kişilerden birisi tuvaletten koku geldiği fark etti. Tuvaletin kapısını açmak istedi açamayınca, camını kırdı. Camı kırdıktan sonra Mehmet Demir’in (37) cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çalışma yaptığı sırada, baba İsa Demir olay yerine geldi. Olay yerine İsa Demir, kendisinden bir süredir haber alınamayan oğlunu teşhis etti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Demir’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis olay ilgili soruşturma başlattı.