Adana merkezli bylock operasyonu: 20 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında öğretmenlerinde bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik Adana, Bursa, Niğde ve Karaman’da daha önceden belirlenen 29 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda aralarında öğretmenlerinde bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlılar arasında, FETÖ’nün iletişim ağı olan ‘Bylock’ kullananlarında olduğu öğrenildi. Öte yandan, firari olan 9 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye