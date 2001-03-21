Adil Öksüz darbe öncesi ABD bileti almış

31.3.2017 - 11:05

Akıncı Üssü’nde 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin iddianameden çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Adil Öksüz'ün darbe öncesi ABD bileti cebindeymiş.

Akıncı Üssü’nde 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin iddianameden çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede darbe girişiminin 1 numaralı sivil imamı olan Adil Öksüz’ün 15 Temmuz öncesinde ABD bileti satın aldığı ortaya çıktı. Öksüz’ün gidiş için Temmuz’un 20’sinden sonrasına bilet alırken dönüş için ise Ağustos’un 15’i için bilet aldığı aldığı kaydedildi. Öksüz’ün söz konusu biletleri darbe girişiminden önce İstanbul’dan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yakın Pensilvanya’daki en yakın havaalanı olan John F. Kennedy Havalimanı’na aldığı öğrenildi. Öksüz’ün darbe girişimi başarılı olsaydı, ABD’ye giderek Türkiye’de örgütün bundan sonraki faaliyetlerine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen’den talimatlar almaya gitmek istediği değerlendiriliyor.

İDDİANAME BUGÜNE KALDI

Öte yandan, gözler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanması beklenen Akıncılar Üssü’nde yaşananlara ilişkin iddianameye çevrildi. Dün açıklanması beklenen iddianame ise bugüne kaldı.

Ebru Karatosun - Türkiye gazetesi

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