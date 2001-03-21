Adil Öksüz, darbe sonrası ABD Başkonsolosluğu'ndan aranmış

29.3.2017 - 14:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği ana merkezlerden biri olan Akıncı Hava Üssüne ilişkin iddianameyi tamamladı. İddianamede Adil Öksüz'le ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Darbe girişiminden 6 gün sonra ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı telefon numarasından Öksüz’ün cep telefonunun arandığı belirlendi.

Başsavcılık kaynakları iddianameyi yarın kamuoyuna açıklamaya hazırlanırken çarpıcı bir detay ortaya çıktı. FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz’e ilişkin telefon kayıtları da iddianamede yer aldı. Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Adil Öksüz’ün telefonu darbe girişiminden 6 gün sonra, 21 Temmuz 2016 tarihinde saat 10.22'de ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı telefon numarasından Öksüz’ün cep telefonunun arandığı belirlendi.

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