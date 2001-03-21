Adil Öksüz'le ilgili şok detaylar...

31.3.2017 - 12:56

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 19 Ağustos 2014'te ByLock programını yüklediği ve kullandığının ortaya çıktığı belirtildi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede Adil Öksüz'le ilgili de önemli detaylar var.

-İddianameye göre iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 18 Temmuz 2016'da saat 08.01'de Esenboğa Havalimanındaki saat 09.27'de ise Sabiha Gökçen Havalimanındaki baz istasyonundan hizmet aldığı tespit edildi. Öksüz, aynı gün saat 11.10 ve 22.48'de İstanbul Üsküdar, saat 23.47'de İstanbul Atatürk Mahallesinde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün 19 Temmuz'da saat 12.43'te Sakarya Akyazı'daki baz istasyonunu kullandı.  

ABD KONSOLOSLUĞU'NDAN TELEFON

-Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 21 Temmuz 2016 saat 10.22'de ABD Başkonsolosluğu'ndan arandığı, Öksüz'ün telefona yanıt vermediği, görüşmenin yapılamadığının belirlendiği kaydedildi.

BYLOCK KULLANICISI

-FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün FETÖ/PDY mensuplarınca örgüt iletişimi amacıyla oluşturulan ByLock yazılımını kullandığı, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullanıcısı olduklarının anlaşıldığı tespiti yer aldı.    

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