Adil Öksüz Türkiye'de saklanıyormuş

FETÖ KANADA'YA MI KAÇACAK?

Bozdağ, "FETÖ elebaşı Kanada'ya mı kaçacak? sorusuna şu yanıtı verdi: "Trump yönetimine Türkiye'nin kaygılarını ilettik. Trump gelince tedirgin oldular. Biz, Türkiye olarak kaygılarımızı ilettik, ama henüz bir cevap verilmedi, tutuklanmadı, adli bir uygulamaya maruz kalmadı. Yeni yönetimle, eski yönetim arasında bu konuya bakış açısında fark var. Ama adli işlemlerin sonucu bakımından bir değişiklik yok."

HALK BANKASI YÖNETİCİSİNİN TUTUKLANMASI

Bakan Bozdağ, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması için de "Bu tamamen siyasi bir operasyondu" ifadesini kullandı. Bozdağ şunları söyledi: "ABD samimi bir işbirliği içinde olmak istiyorsa yüzlerce FETÖ mensubu ABD'de. Onların oturma iznini ve vizesini neden iptal etmedi. Teröristbaşı ABD'den terör faaliyetlerine devam ediyor. ABD'den bu konuda hassasiyet ve samimi işbirliği beklerken orada her türlü faaliyetlerine devam ediyorlar. Eğer samimilerse inandırıcılığı için ABD'de bulunan FETÖ'cülerin vizelerinin iptal edilmesi ve teröristbaşının geçici tutuklanma talebinin yerine getirilmesi lazım. Her kaçan ABD'ye gidiyor. Bakıyorsunuz, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nı ABD'de hemen tutukluyorsun. Peki bu darbe girşiminin arkasındaki ismi neden tutuklamıyorsun?"