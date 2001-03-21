Adil Öksüz'ü serbest bırakan o hakimden FETÖ itirafları

FETÖ'cü Adil Öksüz'ü serbest bırakan Çetin Sönmez, FETÖ elebaşı Gülen'le yemek yediğini söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Ankara Batı Hakimi olan Çetin Sönmez, daha sonra HSYK tarafından açığa alınmış, bir süre sonra da ihraç edilmişti.

ÖNCE EV HAPSİ SONRA CEZAEVİ

Habertürk'ten Helin Şahin'in haberin göre Öksüz’ü serbest bırakan ve kısa süre önce tutuklanan Sönmez, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak “itirafçı” oldu. Sönmez, ilk olarak elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alındı. Ancak soruşturma savcısı, emniyetteki ifadesinde önemli itiraflarda bulunan Sönmez’in, savcılıkta ifadesinin bazı bölümlerini değiştirmesi nedeniyle tutuklanmasını istedi. Savcının itirazı üzerine Sönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'YLE İLİŞKİSİ NE ZAMAN BAŞLADI

18 Mayıs’ta Savcı Yıldırım Kemal Zöhre’ye ifade veren Sönmez, üniversite öğrencisi olduğu dönemde FETÖ ile irtibatlı olduğunu belirtti. 1988 yılında Polis Koleji’ndeki öğrencilerin “cemaat abisi” olduğunu, ev sohbetlerinde öğrencilerle bir araya geldiğini söylediği öğrenilen Sönmez, ifadesinde şunları anlattı:

“Üniversite yıllarımda o zaman cemaat olarak bildiğim örgütle irtibatlı yurt ve evlerde kaldım. O dönemde tanıdığım arkadaşlarımla, cemaatle ilişiğimi kestikten sonra da örgütsel amaç olmaksızın görüştüm. Bunun dışında örgütün finansal kuruluşlarında hesabım yok.”

KARDEŞİ VE KUZENLERİ DE FETÖ'CÜ

Kardeşi Akın Sönmez’in FETÖ’ye üye olmak iddiasıyla soruşturma geçirdiğini aktaran Sönmez’in savcıya şu bilgileri verdiği öğrenildi: “Kuzenlerim Osman Ö., Ergün Ö., Feyzi Ö. ve Yüksel T. hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yürütülüyor. Ali Rıza Ç., Hasan M., Akın K., Mehmet D., Tayfun K. ve Fazlı D. ile staj gördüğüm dönemlerde yapılan sohbetlere katılıyordum.

"FETULLAH GÜLEN'LE YEMEK YEDİM"

Fetullah Gülen ile bir okulun üst katında bulunan geniş mekânda çoğunluğu hâkim adayı olan arkadaşların bulunduğu toplantıda yemek yedim. Ancak o toplantıya katılan kişileri hatırlamıyorum. Fetullah Gülen’e doğrudan bağlı olan, gerektiğinde uzun yıllar uyuyan hücre şeklinde hareket edebilecek ve ‘Bozyaka talebesi’ olarak anılan gruptan haberim yok. Gülen’in İzmir Bozyaka’ya yakın bir yerde bulunan Yamanlar Öğrenci Yurdu’nda ve Okulu’nda kaldığını duymuştum.”

ADİL ÖKSÜZ'Ü TANIMAM

Emniyetteki ifadesinde “Adil Öksüz’ü bire bir tanıyor musunuz?” sorusuna “Tanımıyorum” karşılığını veren Çetin Sönmez, Öksüz’ü bıraktığı o güne ilişkin şunları söyledi: “Adil Öksüz’ün darbe teşebbüsüne iştirakinden kesinlikle haberdar değildim. Ben Adil Öksüz dosyasını incelerken şüpheli hakkında bir önceki hâkim tarafından adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı konulduğu için yeni bir koruma tedbiri ve bu kapsamda tutuklamaya ihtiyaç duymadım. Ancak kesinlikle terör örgütüne destek amacıyla bu kararı vermedim.”