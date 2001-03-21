Adil Öksüz yeğeni tutuklandı

20.3.2017 - 12:08

15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz'ün yeğeni 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Hatay merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda aralarında FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yeğeni Hüseyin Öksüz de gözaltına alınmıştı.

YEĞENİ VE 9 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ/PDY'nin Mustafa Kemal Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında FETÖ'nün firari "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yeğeni olan ve meslekten ihraç edilen eski profesör Hüseyin Öksüz'ün de bulunduğu zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret