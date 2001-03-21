Adıyaman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1’i bebek toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinden Elbeyi köyü istikametine doğru ilerlemekte olan İbrahim Güneri yönetimindeki 27 KM 059 plakalı otomobil, Gülahmet köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Güneri (38) ile Fatma Güneri (37), Emine Güneri (15), Zeynep Güneri (4) ve ismi öğrenilemeyen bir haftalık bebek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Türkoğlu