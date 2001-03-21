Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

1.4.2017 - 01:00

Afyonkarahisar’da otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Şuhut ilçe karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Yılmaz Arslantürk yönetimindeki 20 AD 031 plakalı otomobil, Adil Erçin idaresindeki 03 SE 033 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, otomobil sürücüsü Arslantürk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Fatih Salim İnanır ile hafif ticarin araçta bulunan sürücü Erçin ve Sultan Yaşar, İrem Yaşar, Hüseyin Alkoç ve Hasan Şap yaralandı.

Yaralılardan bazıları olay yerine çağrılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, 112 Acil Servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yolda trafik bir süre aksarken, daha sonra jandarma ekipleri tarafından ulaşım kontrollü bir şekilde verildi.

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