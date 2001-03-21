Ağrı Birlikspor Kadın Futbol Takımı kaza yaptı

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi’nde mücadele eden Ağrı Birlikspor takımını taşıyan minibüs, Malatya’ya giderken yan yattı. Kazada 1 futbolcu öldü, 17 kişi yaralandı. Türk futbolunu yasa boğan kaza, dün saat 16.00 sıralarında Patnos ilçesindeki Yeni Cezaevi mevkisinde meydana geldi. Konya İdmanyurdu ile oynayacakları maç için Malatya’ya doğru yola çıkan Ağrı Birlikspor kafilesini taşıyan 04 M 0434 plakalı minibüs, sürücüsü Kamil Bayram’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.





Kazada Ağrı Birlikspor’un 14 futbolcusu, şoförü ve 3 yönetici yaralandı. Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan futbolcu Dicle Aslan, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Aslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



