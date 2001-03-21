Ailesiyle tartıştı evi yaktı

23.3.2017 - 01:00

Adana’da ailesiyle tartışan bir kişi, evi ateşe verdi. Şahsın babası “Böyle evlat olur mu hain evlat” diyerek tepki gösterdi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde iki katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi D. babası Muhittin D. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle Remzi D. sinirlenip iki katlı müstakil binanın üst katında yaşayan ailesini, evi yakmakla tehdit ederek zorla dışarıya çıkarttı.

Daha sonra Remzi D., kendisinin oturduğu fakat babasına ait olan alt katı benzin dökerek ateşe verip kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Üst kata yayılmadan söndürülen yangında, Remzi D.’nin oturduğu ev kullanılamaz hale geldi. Ailenin beslediği köpek ise son anda sokağa çıkarılarak kurtarıldı.

‘Böyle evlat olur mu?’

Baba Muhittin D. evinin yandığı haber alarak olay yerine geldi, oğlu hakkında polise şikayette bulunurken şunları kaydetti,” Böyle evlat olur mu? Hain evlat. Korkumuzdan kaçtık sokağa çıktık, kendi çocuklarını da çıkartmış evi yakmış. Bize satır, bıçak ve silah çekti” ifadelerini kaydetti.
Polis ekipleri, evi yakan Remzi D’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Süleyman Cenk İdaye

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