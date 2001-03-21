AK Parti ilçe başkanı FETÖ'den gözaltında

24.5.2017 - 14:09

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı M.K. FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bu sabah başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme ağı “ByLock” kullandığı tespit edilen 60’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19’u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Şüphelilerden 56’sının halen belediyelerde aktif görevde olduğu, geri kalanın ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildikleri öğrenildi.

30’u Kalkınma Bakanlığı, 30’u Milli Eğitim Bakanlığı eski personeli olmak üzere 60 kişi için de gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı M.K.’nin de olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... AK Parti ilçe başkanı FETÖden gözaltına alındı
 

İlçe Başkanı M.K, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Pursaklar Belediyesi’nin ev sahipliğindeki ’Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar Projesi’ kapsamındaki toplantıya katılmıştı.

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