Akıncılar üssü iddianamesi tamamlandı

-FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame ayrıca, Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssüne gelerek darbeye teşebbüs eylemlerine iştirak edilmesini kapsıyor.

DARBE KARŞITI KOMUTANLARI KAÇIRDILAR

-İddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor. Ayrıntılar geliyor





*Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, Atatürk Havalimanı'nda böyle görüntülenmişti

BATMAZ'A ASKER SELAMI DOSYAYA GİRMİŞTİ

Kemal Batmaz'la ilgili daha önce şu bilgiler ortaya çıkmıştı. Kemal Batmaz Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü ve tutuklu. 2015'te bir emlak şirketi kurmuş ama hiçbir alım ya da satım işlemi yapmamış. Adil Öksüz'ün üstü ya da eşiti olduğu değerlendiriliyor. Tıpkı Öksüz gibi Akıncı Üssü civarında bulunmasına ilişkin "Kazan'a arsa bakmaya gitmiştim" savunmasını yaptığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma dosyasında Batmaz’ın 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin harekat merkezlerinden biri olan Akıncılar Üssü’nde bulunduğuna ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerde rütbeli bir askerin, Batmaz’a asker selamı verdiği anlaşıldı.