Akıncılar üssü iddianamesi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi. 1 numaralı şüpheli Fetullah Gülen, 2 numaralı şüpheli Adil Öksüz, 3 numaralı şüpheli Kemal Batmaz. Darbe girişimini Akıncı Üssü’nde yönettikleri belirlenen sivil isimlerinden Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek’in darbedeki rolleri de anlatıldı. İddianamede darbenin asker kanadının bir numarasının Akın Öztürk olduğu yer aldı.
-FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame ayrıca, Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssüne gelerek darbeye teşebbüs eylemlerine iştirak edilmesini kapsıyor.
DARBE KARŞITI KOMUTANLARI KAÇIRDILAR
-İddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor. Ayrıntılar geliyor
*Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, Atatürk Havalimanı'nda böyle görüntülenmişti
BATMAZ'A ASKER SELAMI DOSYAYA GİRMİŞTİ
Kemal Batmaz'la ilgili daha önce şu bilgiler ortaya çıkmıştı. Kemal Batmaz Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü ve tutuklu. 2015'te bir emlak şirketi kurmuş ama hiçbir alım ya da satım işlemi yapmamış. Adil Öksüz'ün üstü ya da eşiti olduğu değerlendiriliyor. Tıpkı Öksüz gibi Akıncı Üssü civarında bulunmasına ilişkin "Kazan'a arsa bakmaya gitmiştim" savunmasını yaptığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma dosyasında Batmaz’ın 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin harekat merkezlerinden biri olan Akıncılar Üssü’nde bulunduğuna ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerde rütbeli bir askerin, Batmaz’a asker selamı verdiği anlaşıldı.