AKP’li gruba saldırdığı iddia edilen anne ve kızı serbest

Antalya’da referandum çalışması yapan AK Parti’li gruba saldırdığı iddia edilen anne ve kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah adliyeye sevk edilen Rahşan Karasu ve kızı Zehra Özer’in duruşması, 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görüldü. ‘Halkı kin ve nefrete sürüklemek’ suçlamasıyla yargılanan anne ve kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukatları ile kol kola adliyeden çıkan anne Rahşan Karasu ve kızı Zehra Özer, CHP’liler tarafından alkışlarla karşılandı. Annesi ve kardeşi adına bir açıklama yapan Yasin Karasu, annesinin Türk geleneklerine uygun bir cumhuriyet kadını olduğunu belirtti. Annesinin hiç kimsenin türbanıyla ya da başka bir değeriyle uğraşmayacağını söyleyen Karasu, “Onun derdi sadece ülkesinin daha demokratik, daha çağdaş olması için mücadele etmektir. Doğruların ortaya çıkmış olması, annemin tutuksuz olarak yargılanması hukukun halen var olduğunu bize ispatlamıştır. Bizi mutlu etmiştir. Biz korkmayacağız. İnandığımız değerleri, doğru kültürde, doğru biçimde niyetimiz hayırsa, hayır olarak anlatmaya devam edeceğiz. Ama kimsenin kılını bile incitmeyeceğiz. Kimseyi kırmayacağız, doğru bildiğimiz değerleri söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Kimseden de korkmadan yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

"BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇEKMEDİM"

Açlık grevinin bittiğini söyleyen Rahşan Karasu ise, “Orucumu bozuyorum” dedi.

Gazetecilerin “Başörtü çekme olayı oldu mu?” sorusuna Rahşan Karasu, “Hayır olmadı. Yemin ediyorum olmadı” cevabını verdi.

CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem ise mağdur edebiyatı yapanların dün dışarıdayken gerçek mağdurların bir gece içeride tutulmasının kendilerini çok üzdüğünü söyledi. “Adalet yerini buldu” diyen Erdem, “Bizim kadınlarımız cumhuriyete, Atatürk’e, laik parlamenter cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceklerdir. Özellikle hem AK Parti İl Başkanının yaptığı hem de Dışişleri Bakanımızın yaptığı o talihsiz açıklamanın ne kadar talihsiz ve yersiz olduğunun altını çiziyorum. Hukuk yerini bulmuştur. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Avukat Lider Tanrıkulu, yargılamanın devam ettiğini belirterek, başörtüsünü çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Açıklamaların ardından Rahşan Karasu ve Zehra Özer, CHP’li grupla birlikte adliyeden ayrıldı.

İsa Akar-İsmet Ersoy