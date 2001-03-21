Aksaray’da mandıra çöktü: 1 yaralı

Aksaray’da bir mandıranın çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı.

Olay, Somuncu Baba Mahallesi Asfalt Şantiyesi yanında bulunan bir evin mandırasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mandırayı kiler olarak kullanan Melek Güneş (40), bir eşyasını almak için mandıraya girdi. Karanlıkta eşyasını arayan Melek Güneş mandıranın aniden çökmesi üzerine göçük altında kaldı. Göçüğü fark eden yakınları durumu hemen kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ve Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, göçük altında kalan Melek Güneş’i kısa sürede çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Melek Güneş daha sonra tedavi edilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Melek Güneş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can