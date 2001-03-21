Aksaray’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen hafif ticari araçla ilgili Aksaray Adana Karayolu il sınırında pusuya yattı. Beklenen 06 AJ 0256 plakalı hafif ticari aracın Aksaray il sınırlarına giriş yapması üzerine aracı takibe alan sivil ekipler, yaklaşık 50 kilometre boyunca aracı takip etti.Takibin deşifre olmaması için polis 9 ayrı sivil ekip otosuyla hafif ticari aracı takip ederken, Aksaray girişinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Aracın şehre girmesi üzerine yollar polis araçlarıyla trafiğe kapatıldı, kapanlar hazırlandı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Aksaray’a 1 kilometre kala operasyon için düğmeye bastı. Polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü önce araçla kaçmak istedi. Yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle araçla kaçamayacağını anlayan uyuşturucu taciri, araçtan inerek kaçmak istedi. Koşarak boş araziye doğru kaçmak isteyen uyuşturucu taciri 10 metre gidemeden polis ekipleri tarafından yakalandı. Yere yatırılarak önce etkisiz hale getirilen, daha sonra da elleri kelepçelenen uyuşturucu taciri, üzeri arandıktan sonra polis otosuna bindirildi.Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından hafif ticari aracı uygulama noktasına çeken polis ekipleri araçta narkotik dedektör köpeği 'Manas'la arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine aracın arka kapı içlerinde ve koltuk altında zulalanmış halde poşetlere sarılı şekilde 20 kilogram kubar, 10 kilogram da toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri İrfan E. (39) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.