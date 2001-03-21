Alev alan park halindeki otomobil kül oldu

5.6.2017 - 00:30

Adıyaman’da alev alan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Caddesi Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında park halinde bulunan Mehmet Geçer’e ait 02 HN 244 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşanan olay sonrasında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

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