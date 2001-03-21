Almanya'yı kana bulayan teröristler İstanbul'da yakalandı

21.3.2017 - 00:14

Almanya'nın aradığı isimler İstanbul'da yakalandı

Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişinin, İstanbul'da yakalandığını açıkladı...

İçişleri Bakanlığı Berlin'de, Kaiser Wilhelm Kilisesi yakınında kurulan Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişinin, İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '19 Aralık tarihinde, Almanya'nın Berlin kentinde, Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile irtibatlı olduğu belirlenen Bilal Yosef Mahmoud, Muhammed Ali Khan, Youssef Darwiche isimli 3 kişinin, Atatürk Havalimanı'nda yakalandığını açıkladı.

 

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