Ankara'da insanlık dışı olay!.. Bebeğin ağlama sesiyle ortaya çıktı!

Ankara'da insanlık dışı olay!.. Bebeğin ağlama sesiyle ortaya çıktı!
8.6.2017 - 14:00

Ankara'da 4 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna atılan yeni doğmuş bir bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Altındağ İlçesi'ndeki Bostancık Mahallesi'nde bulunan Çatak Caddesi üzerinde, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Apartmanın havalandırma boşluğundan ağlama sesi duyan çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ankarada insanlık dışı olay.. Ağlama sesiyle ortaya çıktı

Olay yerine gelen ekipler, 4 katlı apartmanda inceleme yaptı. Havalandırma boşluğunda yeni doğmuş bir bebekle karşılaşan itfaiye erleri, boşluğa inerek, talihsiz bebeği kurtardı. Hafif yaralı olduğu belirtilen bebek, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

 
 

 

 
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