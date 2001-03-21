Ankara'da insanlık dışı olay!.. Bebeğin ağlama sesiyle ortaya çıktı!

Olay yerine gelen ekipler, 4 katlı apartmanda inceleme yaptı. Havalandırma boşluğunda yeni doğmuş bir bebekle karşılaşan itfaiye erleri, boşluğa inerek, talihsiz bebeği kurtardı. Hafif yaralı olduğu belirtilen bebek, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.