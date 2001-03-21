Ankara'da maganda dehşeti! Terör estirdiler...

Araçtaki bir şahsın kaydettiği görüntülere elindeki tabancayla otomobilin sunroofundan çıkan bir kişi yansıdı. Diğer araçlardaki kişilere seslenen şahıs, caddeyi kapatmalarını söylüyor. Caddeyi araç trafiğine kapattıktan sonra ardı ardına silahları patlatan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kapatılan caddenin ortasında bir araç sıfır çizerken, diğer şahıslar da tehlikeli eğlencelerini sürdürdü. O esnada caddeden gecen bir çocuğun korku dolu bakışları altında silahlarını ateşleyen şahıslar, daha sonra araçlarına binerek hiçbir şey olmamış gibi bölgeden ayrıldı.