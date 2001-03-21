Ankara’da psikolojisi bozulan otobüs şoförü, otobüsü boşalttı

31.5.2017 - 10:59

Ankara’da Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA) sürücüsü, psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek yolcuları otobüsten indirdi.

Başkent’te ÖTA sürücüsü psikolojisinin bozulduğunu, stresle kaza yapabileceğini öne sürerek yolcuları otobüsten indirdi. Otobüsteki yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülere göre; seyir halinde olan otobüsü sağa çeken sürücü, kapıları açtıktan sonra yolculara dönerek, “Arkadaşlar psikolojim bozuldu benim. Arabadan inin, başka arabaya binin, ben buradan hastaneye geçiyorum. Bu stresle gidersem kaza yaparım, sizin canınıza mal olurum” diyor. Şoförün uyarılarını dikkate alan yolcular, başka bir araca binmek üzere otobüsü boşaltıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, şoförün örnek bir davranış sergilediğini ifade etti.

Caner Ünver - Musa Erdoğan

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