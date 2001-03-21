Ankara Üniversitesinde palalar çekildi

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, karşıt görüşlü iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada palalar da kullanıldı.

Palaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, 20'ye yakın gözaltı işlemi yapıldı. Kampüse giren polis ekipleri, kavga eden öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Cebeci Kampüsü'ndeki kavga, öğrenciler tarafından görüntülendi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde karşıt görüşlü öğrenciler birbirlerine girdi. Palaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, 20'ye yakın gözaltı işlemi yapıldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kampüse giren polis ekipleri, kavga eden öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Cebeci Kampüsü'ndeki kavga, öğrenciler tarafından görüntülenirken sandalyelerin yerlerde olduğu ve camlarını kılıldığı görüldü.



