Ankara Valiliğinden 'uyuşturucu mücadele' açıklaması

Ankara Valiliği, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada meydana gelen 36 ayrı olayda 76 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, bunlardan 29’unun tutuklandığını; olaylarda çok miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 21 bin 870 TL paranın ele geçirildiğini açıkladı.

Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Mart 2017-20 Mart 2017 tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak/kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili olarak 36 ayrı olayda 75 kişi hakkında ve diğer suçlardan da 1 kişi olmak üzere toplam 76 kişiye yasal işlem yapıldığını bildirdi.

29 kişi tutuklandı

Hakkında yasal işlem yapılan şahıslardan 29’unun tutuklanarak cezaevine konulduğu, 28’inin Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile salıverildiği, 6’sının hakkında adli kontrol kararı verildiği, 2’sinin Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 4’ünün Savcılıktan serbest kaldığı, 7’sinin işlemlerinin ise devam etmekte olduğu kaydedildi.

Ayrıca; 42 bin 961 gram uyuşturucu-uyarıcı esrar maddesi, 93 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi, 504 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi, 90 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecstasy hap maddesi, 2 bin 39 gram adet uyuşturucu-uyarıcı skunk maddesi, 162 gram uyuşturucu-uyarıcı sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 14 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecza hap maddesi, 1 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik captagon hap maddesi, 8 gram uyuşturucu-uyarıcı metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 21 bin 870 TL paranın ele geçirildiği ifade edildi.

Uğur Kan Yüksek