Anne canlı yayında itiraf etti: 'Kızımı öldür' dedim

31.5.2017 - 10:50

8 ay önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Hatice T. için canlı yayına katılan anne Fadime T., canlı yayında zanlının Soner aktaş'ın kendisini tehdit ettiğini söyledi. 'Soner, kızımı kaçıracağını söyledi, ben de öldür dedim, bildiklerimi anlatmadım çünkü Soner beni öldürmekle tehdit etti' diyen anne gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da 8 ay önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Hatice T. hakkında canlı yayında şok bir gelişme yaşandı. Fox'ta yayınlanan Kaybolan Çiçekler programıyla bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Hatice T. öldü mü yoksa öldürüldü mü? Anne Fadime T. sakladığı gerçeği canlı yayında açıkladı: “Soner kızımı kaçıracağını söyledi, ben de öldür dedim.”

Anne Fadime, baba Ali, ağabey Arif ve abla Gülsüm T, aylardır 16 yaşındayken ortadan kaybolan Hatice T’den gelecek mutlu bir haberi bekledi. Ancak o haber bir türlü gelmedi. Hatice T.’nin ortadan kaybolması konusunda şüpheliler listesinin en üst sırasında Soner Aktaş vardı. Sürekli çelişkili cümleler kuran Soner Aktaş’ın, anne Fadime T. ile yaptığı yoğun telefon görüşmeler ortaya çıkmıştı. O görüşmelerden sonra söz vermesine rağmen Soner Aktaş, Kaybolan Çiçekler programına gelmedi.

8 aydır kayıp çocuğu için gözyaşı döken anne canlı yayında itiraf etti: Kızımı öldür dedim

Anne Fadime T.' ise bir itirafta bulundu. Bu itiraf programa damga vurdu. Kaybolan kızı için günlerdir gözyaşı döken anne, Soner Aktaş ile aralarında geçen konuşmayı da ilk defa canlı yayında açıkladı. Anne Fadime T., Soner’in kendisine “çocuk öldü, seni de öldüreceğim” dediğini, 7 Ekim Cuma günü ise kızını öldüreceğini söylediğini anlattı. Bunlarla sınırlı kalmayan anne Fadime T. “Soner, kızımı kaçıracağını söyledi, ben de öldür dedim, bildiklerimi anlatmadım çünkü Soner beni öldürmekle tehdit etti” dedi. Açıklamaların üzerine Şuhut savcılığının talimatıyla anne Fadime T. gözaltına alındı.

 

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