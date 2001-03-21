Anne 'Kızımı öldür dedim' demişti... ŞOK gelişme

Afyonkahisar’da 8 ay önce kaybolan ve annesinin bir televizyon programında öldüğünü itiraf etiği Hatice T.’nin öldürülmesine yönelik soruşturma sürüyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğin gelen ihbarı değerlendiren ekipler, katil zanlısının Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Soner Aktaş'ı gözaltına aldı.



Emniyette ifadesi alınan Soner A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soner A., sorgulanmak üzere Afyonkahisar’a gönderildi.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETMİŞTİ

8 ay önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Hatice T. için canlı yayına katılan anne Fadime T., canlı yayında zanlının Soner Aktaş'ın kendisini tehdit ettiğini söylemişti. 'Soner, kızımı kaçıracağını söyledi, ben de öldür dedim, bildiklerimi anlatmadım çünkü Soner beni öldürmekle tehdit etti' diyen anne tutuklanmıştı.

ANNESİYLE İLİŞKİSİNİ ÖĞRENDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Denizli'den Afyonkarahisar'a getirilen Soner Aktaş, gece adliyeye sevk edildi. Soner Aktaş savcılıktaki ifadesinde, Fadime Taşkın ile ilişkisi olduğunu, kızı Hatice’yi de bu ilişkiyi öğrendiği için öldürdüğünü öne sürdü. Aktaş, Fadime Taşkın’ın da buna rıza gösterdiğini ileri sürdü.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Olay günü Hatice Taşkın’ı köydeki evine çağırdığını kaydeden Soner Aktaş, kiraladığı araç ile kendisini gezdirme bahanesiyle götürüp, Senirkent bölgesinde dağlık bir alanda boğarak öldürdüğünü anlattı.

MALLARI SATMIŞ

Cinayeti işlemesinin ardından Soner Aktaş’ın Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesine bağlı Oynağanlı Köyü'ndeki tüm mal varlığını sattığı ortaya çıktı. Soner Aktaşın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

ARAÇ GPRS’İ ELE VERDİ

Afyonkarahisar Şuhut Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı titiz araştırma sonucu, Hatice Taşkın’ın cesedinin bulunduğu yer, Soner Aktaş’ın kiraladığı aracın GPRS kayıtlarından bulundu. Isparta Senirkent sınırları içerisindeki dağlık bölgede aracın bir süre park halinde bulunduğu kayıtlara ulaşan Şuhut jandarma ekiplerinin, sorguda GPRS kayıtlarını sordukları, Soner Aktaşın suçunu itiraf ederek, cesedin bulunduğu bölgeyi göstermek zorunda kaldığı kaydedildi.

TUTUKLANDI

Soner Aktaş işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece çocuğun kasten ve tasarlayarak öldürülmesi suçundan tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Cezaevine gönderildi.