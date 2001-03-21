Annesinin sevgilisi tecavüz etti, 12 yaşındaki çocuk anne oldu

Evli ve 2 çocuk babası Güven Y., E.Y.’yle 5 yıl birliktelik yaşadı. Çiftin arası bozuldu. Güven Y., kadının 12 yaşındaki kızı E.D.’ye cinsel istismarda bulunup hamile bıraktı. Oyun çağındaki E.D., 12 yaşında anne oldu. Güven Y.'ye verilen 18 yıl hapis cezası, ‘iyi hal’ indirimiyle 15 yıla düştü. ‘Yoksun kılma’ suçuyla birlikte 17.5 yıl ceza alan istismarcı adam, utanmadan kendisini “15 yaşında biliyordum” diye savundu

İstanbul’da bir utanç hikâyesi daha yaşandı. Evli ve 2 çocuk babası Güven Y. (34), eşinden 7 yıl önce boşanan E.Y. (30) ile 5 yıl birliktelik yaşadı. 2016’da çift ayrıldı.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre geçen yıl nisan ayında küçük çocuğu arayan Güven Y., annesiyle barışmak istediğini söyleyerek E.D. ile görüşmek istedi. Kapalı kasa kamyonetiyle E.D.’yi İstanbul Beykoz’da ormanlık alana götüren Güven Y., küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Araçtan inip kaçan çocuk yaşadıklarını kimseye söyleyemedi. Karnı büyümeye başlayan E.D.’yi annesi doktora götürdü. Daha kendisi çocuk olan E.D.’nin 33 haftalık hamile olduğu anlaşıldı. Kızın yaşadıklarını anlatması üzerine savcılık soruşturma sonucu iddianame hazırladı. Gözaltına alınan şüpheli, Aralık 2016’da tutuklandı.

ADLİ TIP ‘BABA’ DEDİ

Olayı öğrendikten sonra küçük kıza Güven Y. “Söyleyeceğin başka bir şey yoksa telefonu kapat” dedi. Suçlamaları reddeden sanık, DNA incelemesi istedi. 12 yaşındaki E.D. devlet korumasına alındı, 8 aylık hamile olması ve kürtaj sürecinin geçmesi nedeniyle doğumunu gerçekleştirmesi beklendi. E.Y., 23 Ocak 2017’de kız bebek dünyaya getirdi. DNA örneklerinde, bebeğin biyolojik babasının yüzde 99.99 Güven Y. olduğu belirlendi. Anne ve bebeği devlet korumasına alındı.

REZİL SAVUNMA!

Güven Y. hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 16 yıldan az olmamak ve “cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hâkim karşısına çıkan sanık, olay günü küçük kızın kendisiyle konuşmak istediğini ileri sürerek, “Beraber ormana gittik. Kucağıma oturdu. Çekilmek istedim. Onun zoruyla gerçekleşti. DNA testinde çocuğun benden olduğunu anlayınca şoke oldum. Yaşını 15 biliyordum. Kemik yaşı belirlensin” dedi.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.D. ise “Annem hakkında görüşmek istediğini söyledi. Arabanın içinde üzerime atladı. Bağırdım. Direndim. Zorla yaptı. Hamile olduğumu annem de ben de hastanede öğrendik. Onun kızıma sahip çıkmasını istiyorum. Şikâyetçi değilim” dedi.

Mağdurun ifadesi üzerine pedagog bilirkişiden görüşü soruldu. Pedagog, mağdurun kendi isteği ve iradesi ile konuşma yaptığını düşünmediğini kaydetti.

Kızın annesi E.Y., tanık olarak dinlendiği duruşmada, sanığın kızına herhangi bir cinsel davranışı olduğunu görmediğini belirterek, hastanede gerçekleri öğrendiğini söyledi. Anne E.Y., “Kızım ağlayarak ‘Ben bir şey yapmadım’ dedi. Ben sanıktan şikâyetçiyim” diye konuştu.

Son yapılan duruşmada ifade değiştiren sanık, mağdurla cinsel ilişkiye girmediğini iddia etti.

DEVLET KORUMASINDALAR

Anneyle bebek, devlet korumasına alındı. 13 yaşına gelen çocuk anne E.D., bebeğiyle birlikte İstanbul’daki Çocuk Danışma ve Eğitimi Merkezi’ne yerleştirildi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 17.5 YIL HAPİS

Davayı ilk duruşmanın ardından 20 gün içinde karara bağlayan mahkeme, sanığı “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan önce 18 yıl hapse çarptırdı. Sanığın yargılama aşamasındaki tutum ve davranışları, geçmiş hali ve sosyal ilişkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 15 yıla düşürdü. “Cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan verilen 3 yıllık ceza da 2.5 yıla indirildi.

BAKANLIK İTİRAZ ETTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, cezayı az bularak itiraz etti.