Antalya’da damat cinnet geçirdi: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya’da öfkeli koca, ayrılma aşamasında olduğu eşinin babasını ve büyük baldızını silahla öldürdü, 2 kişiyi de ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14:00 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Kayre Evleri’nin bahçesinde meydana geldi. Damat Tacid Öz(46), ailevi sorunlar yaşadığı eşi Dilem Öz ile ayrılma aşamasına geldi. Genç kadın bir süre önce Hurma Mahallesi’nde yaşayan ailesinin yanına geldi.

Önümüzdeki Temmuz ayında boşanma davaları başlayacak olacak olan Tacit Öz öğle saatlerinde eşi ve ailesinin yaşadığı eve geldi. İddiaya göre kayın babası Mevlüt İçoğlu ve eşi Dilem Öz’den olumsuz yanıt alan Tacit Öz ailenin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda kayın baba maden mühendisi Mevlüt İçoğlu ve büyük baldız Bilen İçoğlu olay yerinde ölürken Tacit Öz’ün eşi Dilem Öz ve kayın validesi Aniye İçoğlu ağır yaralandı. Tacit Öz ise olay yerinden otmobiliyle kaçarak uzaklaştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba, kızın cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı Tacit Öz, olaydan kısa bir süre sonra eşinin tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı.

Tacit Ö, Dilem İçoğlu Ö. çiftinin geçtiğimiz 3 Haziran’da dünya evine girdikleri öğrenildi

’POLİSİ ÇAĞIRIN’

Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla kalçasından ve omzundan yaralanan Tacit Öz’ün tedavisi sürüyor. Tacit Öz’ün, yaralı halde kendi kullandığı otomobille hastanenin acil servisine geldiği sırada görevlilere ’Polis çağırın’ diyerek bağırdığı belirtildi.

Bu arada, İlhami Tankut Anadolu Lisesi’nin penceresinden yaşananlara tanıklık ederken fenalaşan memur Özlem Kanal da aynı hastaneye ambulansla getirildi. Kanal polise gördüklerini acil serviste anlattı. Öte yandan, Tacit Öz’ün hastaneye geldiği otomobil üzerinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.



Çiftin nişanında yüzükleri kayınpeder Mevlüt İçoğlu takmış...

RÖPORTAJ VERMİŞ

Tacit Öz, 25 Mayıs’ta bir internet sitesine verdiği röportajda eşiyle 2011 yılında tanıştığını, 14 Şubat 2012’de arkadaşlığa başladığını ve 3 Haziran 2016’da evlendiğini anlatmış, "

"Haksızlığın tamamının bende olduğu sinirli bir anımda eşimi baba ocağına bıraktım. Eşimin hiçbir suçu olmamasına rağmen yaptığım hatanın bedelini ödüyorum. Pişmanlığımı ve aynı hatanın tekrarlanmayacağını bilmesini istiyorum. Ölürüm de ondan vazgeçmem. Benim bu hatam yüzünden onu da zor durumda bıraktığım için bana ne kadar kızsa yeridir. 3 Haziran evlilik yıldönümümüz, bu tarihe kadar eşimin evinde, yanımda olması için ne gerekiyorsa yapacağım" demiş.