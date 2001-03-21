Antalya’da keçi tartışması kanlı bitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde keçinin minibüsün altında kalması nedeniyle çıkan tartışmada aralarında Suriyelilerin de bulunduğu tarım işçileri otopark bekçisini, kalbinin altından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.50 sıralarında Manavgat’ın Sarılar Mahallesi Kapılı mevkiindeki bölgede portakal toplamadan dönen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu bir grubu taşıyan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, trafik yediemin otoparkı önünde otlayan keçiyi altına aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Keçinin minibüsün altından çıktığını gören otopark bekçisi Adnan Kuşçu, hızla ilerleyen minibüsün arkasından durması için seslendi. Yaklaşık 250 metre ileride duran minibüs biraz geri geldikten sonra içinde bulunan yaklaşık 25 kişi minibüsten inerek yediemin otoparkına geldi. Kuşçu’nun keçiye çarptıktan sonra neden durmadıklarını sorması üzerine bekçinin üzerine yürüyen grup ile bekçi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ve minibüsten inenlerin kendisini darp etmesi üzerine tüfeğini alan bekçi, grubun dağılması için havaya ateş ederken, gruptan bazı kişiler bekçinin elindeki tüfeği aldı. Bu sırada gruptan bir kişi bekçiyi bıçakladı. Bekçinin bıçaklanmasının ardından tüfeği de alan grup minibüse binerek olay yerinden uzaklaşırken otoparkta iş gereği bulunan kişiler de kavgaya karıştı.

Grubun ayrılmasının ardından bekçi hemen jandarmayı aradı. Kuşçu'nun yanında bulunanlar gömleğindeki kanı görünce bekçinin yaralandığını fark etti. Kuşçu, olayın ardından hastaneye giderek tedavi olurken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralandığını olay anında fark etmediğini belirten bekçi Adnan Kuşçu, "Otoparkta çilingir bir arkadaş ve oğlu, bir de aracını almak için gelen 2 kişi vardı. Onlarla konuşurken birden hızla geçen minibüsün iş yerine ait keçiyi altına aldığını gördüm. Minibüs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yola fırladım ve durması için arkasından bağırdım. Biraz geri geldikten sonra duran minibüsten kalabalık bir grup indi. Büyük çoğunluğunun Suriyeli olduğu konuşmalarından belli oluyordu. Aramızda yaşanan tartışma sırasında grubun üzerime yürüyerek bana ve yanımdaki misafirlere vurmaya başlamaları üzerine iş yerinden tüfeği alıp dağılmaları için havaya ateş ettim. Gruptaki bazı kişiler elimdeki tüfeği alırken birsi de beni bıçaklamış. Olay anında bunu hissetmedim. Daha sonra yanımdaki arkadaşlar fark etti. Hastaneye gidip tedavi oldum" dedi.

Kuşçu, olayın ardından jandarmaya haber verdiklerini belirtti.

Arif Kaplan