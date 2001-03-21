Antalya’da liselilerin kız kavgası: 2 yaralı

Antalya’da lise öğrencileri arasında kız yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada iki öğrenci kırılan dükkan camlarından yaralandı.

İddiaya göre, Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi ile Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında kız yüzünden birkaç gün önce tartışma çıktı. Öğrenciler Bahçelievler Mahallesi, Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde yeniden kavga etmek için buluşma kararı aldılar. Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi’nden çıkan bir grup öğrenci kavga etmek için Şehit Serkan Çölkesen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Okul yanında polisleri gören öğrenciler, ara sokaklardan cadde üzerindeki otobüs durağına çıkmak istedi. Öğrenciler cadde üzerince karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada bir iş yerinin vitrin camına çarpan iki öğrencinin kollarında kesikler oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışan iki öğrenci ise motosikletle kayıplara karıştı. Polis, kavgaya neden olduğu ileri sürülen kız öğrenci ile yaralanan iki öğrencinin isimlerini belirlemek için çalışma başlattı.

İsa Akar-Adem Akalan