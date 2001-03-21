Araç bagajında erkek cesedi bulundu

25.3.2017 - 00:03

Denizli’de bir aracın bagaj kısmında feci şekilde dövülerek öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin 51 yaşındaki Mustafa Ilçak’a ait olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 17:00 sularında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi Karatepe Mevkisinde, yoldan geçen vatandaşlar Karatepe Mevkisinde uzun süre duran hafif ticari aracı merak edip inceledi. Aracın içine bakan vatandaşlar, hafif ticari aracın bagajında bir cesedin olduğunu görmesi üzerine durumu polise ihbar etti.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde ve araçta inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cesedin Mustafa Ilçak’a ait olduğu öğrenilirken, Ilçak’ın boğazında kesikler olduğu, başından darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Ilçak’ın cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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