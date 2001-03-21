Arınç'ın damadı kendini böyle savundu

6.6.2017 - 10:52

ESKİ Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeter’in hakimlik sorgusunda, kayınpederi Bülent Arınç’ın “faydalı olur” dediği için, Gülen cemaatine yakın kişilerin içinde bulunduğu Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) isimli dernekte başkanlık görevini kabul ettiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü FETÖ soruşturması kapsamında Yeter, önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Yeter, savcılık sorgusu için dün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Sorgusunun ardından Yeter “FETÖ üyeliği” suçlaması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sorgunun ardından Yeter, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. 

''KAYINPEDERİM ARINÇ FAYDALI OLUR DEDİ''

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yeter, hakimlik sorgusunda şunları söyledi:
“Bir dönem üyesi olduğum Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığını yaptım. Bu derneğin içerisinde Fetullah Gülen cemaatine yakın kişiler bulunmaktaydı. Bana başkanlık teklifi geldiğinde kayınpederim eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile konuştum. Bana böyle bir sivil toplum örgütünün başında bulunmamın faydalı olacağını söyledi. Ben de bu duygularla bu görevi kabul ettim.

''SÜNNET DÜĞÜNÜ PARASI YATIRDIM''

Benim yaklaşık 10 yıl süreyle Banka Asya’da aktif hesabım mevcuttu. Yatırımlarını bu banka üzerinde değerlendiriyordum. 2014 Haziran ayında çocuğumu sünnet ettirdim. Buradan gelen paraları, 2015 yılı içerisinde Banka Asya’ya yatırdım. Evimde polisler tarafından ele geçirilen, CD ve kitapların yasak olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplar Zaman Gazetesi'nin hediyesi olarak verilmiştir. Aleyhimde beyanda bulunan Bayram Bozkurt isimli kişiyi hiç tanımıyorum. FETÖ’nün mahrem sınıfının abiliğini yaptığını kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Suçsuzum.”

Yeter, Resmi Gazete’de 2 Eylül 2016’da yayımlanan 673 sayılı KHK ile ihraç edilmişti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret