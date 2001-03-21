Arkadaşlarıyla uyuşturucu içen genç hayatını kaybetti

Arkadaşlarıyla uyuşturucu içen genç hayatını kaybetti
10.6.2017 - 21:49

Eskişehir'de arkadaşlarıyla uyuşturucu hap içen genç adam hayatını kaybetti.

Olay, Dede Mahallesi Kalender Sokakta akşamüzeri yaşandı. İddialara göre Uğur C.'nin evinde bir araya gelen Seren T., Atilla Tuncer ve Tolga A. ecstasy diye tabir edilen uyuşturucu maddeden içmeye başladı. Bir süre sonra hareketsiz yatan Atilla Tuncer (19) için, eve sonradan gelen arkadaşları ambulans çağırdı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin genç adamın öldüğünü belirlemesi üzerine, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonrası genç adamın cesedi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan 4 arkadaştan Seren T.'nin korkarak evden kaçtığı öğrenilirken, Uğur C. ve Tolga A.'nın Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan

 

 

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