Arsuz Kaymakamı Sarı kaza yaptı

Arsuz Kaymakamı Sarı kaza yaptı
7.6.2017 - 22:14

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iftara katılmaya  korumasının kullandığı makam aracıyla giden Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, otomobilin  devrilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaymakam Sarı, koruması polis memuru Zafer Burhan  ile makam aracıylaİskenderun'daki bir iftar programına katılmak için yola çıktı.

Koruması Burhan'ın kullandığı Otomobil, Arsuz Karayolu Şirinnar  mevkisinde önlerine çıkan bir traktör nedeniyle sürücüsünün direksiyon  hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, Kaymakam Sarı ve polis memuru Burhan yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık  ekipleri, ilk müdahalenin ardında Sarı ve Burhan'ı İskenderun'daki özel bir  hastaneye kaldırdı.

Yaralı kaymakam Sarı ve koruması Burhan'ın sağlık durumlarının iyi  olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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