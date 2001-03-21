Artvin’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

6.6.2017 - 21:48

Artvin’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Yusufeli karayolu 20. kilometresinde bulunan tünel içerisinde gerçekleşen kazada İrfan Erdoğan yönetimindeki 08 AL 371 araç ile, Veysel Sinir yönetimindeki 75 AC 775 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü İrfan Erdoğan yaralanırken, yanında bulunan eşi Meliha Erdoğan ile diğer aracın sürücüsü Veysel Sinir olay yerinde hayatlarını kaybetti. Meliha Erdoğan’ın ve Veysel Sinir’in cansız bedenleri sıkıştıkları araçtan AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle çıkartıldı. Kazada yaralanan İrfan Erdoğan, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hasan Fehmi Demir

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