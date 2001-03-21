ASELSAN’da 8 kişiye ByLock operasyonu

7.6.2017 - 08:07

ASELSAN’da görevli 8 kişi ile bu kişilerle ByLock üzerinden yazıştığı tespit edilen 10 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ASELSAN’da görevli 8 kişi hakkında ve bu kişilerle örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock üzerinden yazışma yaptığı tespit edilen Ankara’daki başka kamu ve özel kurumlarda çalışan 10 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. ASELSAN’da görevli 8 kişiden 4’ünün halen görevde olduğu, diğer 4’ü hakkında ise ihraç işlemlerinin daha önce yapıldığı belirtildi.

Abdullah Sarıca
 

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