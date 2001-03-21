Askeri birlikte gıda zehirlenmesi şüphesi

28.5.2017 - 00:16

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6’ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında çok sayıda asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Soma, Kırkağaç ve Akhisar'daki devlet hastanelerine kaldırılan askerlerin et kavurma, pilav, salata ve yoğurttan oluşan menünün ardından mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleri baş gösterdiği öğrenildi.

Askerlerin tedavileri devam ederken Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında da binden fazla asker enfeksiyondan etkilenmiş bir asker hayatını kaybetmişti.

Hakan Demir

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