Askeri misafirhanede taciz skandalında karar

29.5.2017 - 12:59

Diyarbakır’ın Lice ilçesi’nde bulunan askeri misafirhanede 8 yaşındaki bir çocuğu kucağına oturtup öpen ve taciz eden 21 yaşındaki jandarma er H.Ö. ’Çocuğun cinsel istismarı’ ve ’Cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 3 kez ceza artırımı uygulanarak 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre; olay 2015 yılı Nisan ayından itibaren Lice’de bulunan 1’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı vardiya misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin resepsiyonunda jandarma er H.Ö., iddiaya göre misafirhanede ailesi ile birlikte kalan küçük kız çocuğunu kucağına oturtup öptü ve cinsel istismarda bulundu.

AYLARCA SÜRDÜ

Bu eylemi aynı yılın Temmuz ayına kadar defalarca tekrarlayan H.Ö., küçük çocuğun olayı fark eden annesinin şikayeti üzerine tutuklandı. Başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, şüphelinin ’Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ ve ’Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 36 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından sanık H.Ö.’nün tutuklu olarak yargılaması Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada savunması alınan sanık H.Ö. suçlamaları kabul etmedi.

CEZA 3 KEZ ARTIRILDI, İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme sanık H.Ö.’yü ’Çocuğun cinsel istismarı’ ve ’Çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından, suçun zincirleme olarak işlenmesi nedeniyle 3 kez artırım yaparak 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suç işleme eğilimi ve iyi halli görülmeyişi nedeniyle ceza oranında herhangi bir indirim uygulanmadı.

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