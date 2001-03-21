Ataşehir'deki kanlı soygun girişimi kamerada

Ataşehir'de bir kuyumcuda yaşanan kanlı soygun girişimi saniye sabiye kameralara yansıdı.

Olay Ataşehir Yeni Mahalle Dursunbey Caddesi üzerinde dün sabah saat 10:30 sıralarında meydana gelmiş, kuyumcuya gelen maskeli ve pompalı tüfekli soyguncular kuyumcuya silahı doğrultarak altınları istemişti. Kuyumcu soygunculara silahla karşılık verince soyguncular ateş açmaya başlamış ,çıkan çatışmada kuyumcu Emrah Yakıcı ve yoldan geçen Hamit Yıldız isimli vatandaş yaralanmış, Adil Bozdemir ise korkarak kalp krizi geçirmişti. Kanlı soygun girişiminde yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Ataşehir'de kuyumcu soygunu girişimi

Dehşet anları saniye saniye görüntülendi

Kameralara yansıyan görüntülerde, pompalı tüfekli soyguncular kuyumcuya geliyor. Kuyumcuya tüfekleri doğrultup altınları istiyorlar. Bunun üzerine kuyumcuda bulunan 3 kişi soyguncuların üzerine atlıyor. Soyguncular ve kuyumcuda bulunana arasında arbede çıkıyor. Kuyumcu sahibi ve yanındakiler soygunculara yumruklarla saldırıyor. Soygunculardan ikisi kaçarken bir tanesi yere düşüyor. Bu sırada soyguncu pompalı tüfekle ateş açıyor. Açılan ateş sonucu kuyumcu Emrah Yakıcı yaralanıyor. Daha sonra soyguncular kaçmaya başlıyor. Öte yandan kuyumcunun ağabeyi silahıyla kaçan soygunculara ateş açıyor.

Cenk İşver