Atatürk Havalimanı'nda alarm

31.3.2017 - 14:46

Atatürk Havalimanı yakınında yanan bir araç, çıkan dumanın iniş ve kalkış yapan uçakları etkilemesi riski üzerine havalimanını da alarma geçirdi.

 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre saat 11.00’de Yeşilyurt Havuzlu Kavşak bölgesinden Yeşilköy istikametine giden bir araç tam Askeri Müzenin önünden geçerken yanmaya başladı.

Yangın nedeniyle ortaya çıkan duman gökyüzünü kapsayınca hemen yanında bulunan Atatürk Havalimanını alarma geçirdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı İtfaiye’nin gözlem aracı olay yerine içerden yaklaşarak tespit yaptı. Ancak yangının uçaklar için bir tehlike yaratmadığı belirlendi.

Bu arada İstanbul Belediyesine ait itfaiye araçları da yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.DHMİ Yetkilileri yangın nedeniyle çıkan dumanın uçuş trafiğini etkilemediğini bildirdiler.

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