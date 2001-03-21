Atatürk Havalimanı'nda alarm

Yangın nedeniyle ortaya çıkan duman gökyüzünü kapsayınca hemen yanında bulunan Atatürk Havalimanını alarma geçirdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı İtfaiye’nin gözlem aracı olay yerine içerden yaklaşarak tespit yaptı. Ancak yangının uçaklar için bir tehlike yaratmadığı belirlendi.

Bu arada İstanbul Belediyesine ait itfaiye araçları da yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.DHMİ Yetkilileri yangın nedeniyle çıkan dumanın uçuş trafiğini etkilemediğini bildirdiler.