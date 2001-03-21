Atilla Taş için savcı kararını verdi

FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik 26’sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 13 kişinin tahliyesini talep etti.

FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik aralarında firari sanık Said Sefa ile Atilla Taş ve Türk Solu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun bulunduğu 26’sı tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Pazartesi günü başlayan ve dün itibari ile sanık savunmalarının sona erdiği duruşmada, sanık avukatları tahliye talebinde bulundu. Taleplere ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıklar, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Abdullah Kılıç, Cihan Acar, Murat Aksoy ve Oğuz Usluer hakkında tahliye kararı verilmesini istedi.

Duruşmaya devam ediliyor.